Последнее обновление: 18.07.2022 19:46

Власти Беларуси хотят упростить выдачу гражданства жителям Литвы, Латвии и Польши

Власти Беларуси рассматривают возможность упрощения процедуры предоставления белорусского гражданства соискателям из Литвы, Латвии и Польши.

ОБ этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"В апреле Беларусь ввела безвизовый режим въезда для граждан Литвы и Латвии, а с июля без визы посещать Беларусь могут и граждане Польши. Это решение оправдало себя. При этом в Беларуси звучат предложения ввести упрощенный порядок получения гражданства для жителей этих стран ЕС», - сказал Макей (цитата БелТА).

"Мы намерены и впредь продолжать политику открытости... Может, мы, если будем видеть заинтересованность со стороны соответствующих граждан, и придем к этому", - добавил он.

Безвизовый въезд в Беларусь был введен для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля по 15 мая 2022 года, а затем продлен до конца 2022 года. С 1 июля безвиз введен для граждан Польши.

По данным Госпогранкомитета РБ, безвизом воспользовались около 133 тыс. человек.

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