Еврокомиссия разработала два инструмента для ограничения цены на российский газ

Европейская комиссия определила два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ в ответ на понижение поставок российского газа в Европу.

Как сообщает Euractiv, документ будет обсуждаться на семинаре представителями 23 стран ЕС 7 сентября и будет дополнительно обсуждаться министрами энергетики на внеочередной встрече в пятницу.

Первый предполагает ограничение цен на импортируемый газ из России, а второй – создание административных ценовых зон для наиболее пострадавших стран ЕС, так называемых "красных зон".

В документе говорится, что оба инструмента имеют свои плюсы и минусы и не исключают друг друга, однако, отмечается, что создание региональных ценовых зон является более сложной задачей и "требует серьезной нормативно-технической подготовки".

Критики скептически относятся к идее ограничения цен, поскольку этот инструмент станет бесполезным, как только экспорт российского газа в Европу упадет до нуля.