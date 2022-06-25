Россия полностью или частично перекрыла газ 12 странам ЕС

В Европейском союзе 12 государств полностью или частично остались без газа из России, сообщила уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон (Kadri Simson).

"Подготовленный в начале года кризисный план ЕС может пригодиться в любой момент и государства-члены должны быть готовы к применению своих государственных планов", - отметила Симсон, которую цитирует Delfi.

По ее словам, на минувшей неделе ЕС достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом, углублено сотрудничество с Норвегией, на финишной прямой переговоры с Азербайджаном. "Большие разногласия" среди министров энергетики вызывают вопросы, связанные с дальнейшим изменением рынка энергетики, включая продление использования атомной энергетики.

"Комиссия не может по последнему вопросу принимать решения ни за одно государство, выбор источников энергии согласно основополагающим европейским договорам является суверенным правом государств-членов", - сказала Симсон.