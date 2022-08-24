Средняя зарплата в Беларуси в июле 2022 года выросла на 17,5 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2022 года составила 1644 рубля и выросла на 17,5 рубля по сравнению с июнем, сообщил Белстат.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в июле 2022 года упала на 5,9% к июлю 2021 года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июль составила 2265,7 рубля, Минской области - 1628,4 рубля, в Гомельской – 1466,6 рубля, Брестской – 1443,6 рубля, Гродненской -1478,9 рубля, Витебской - 1397,3 рубля, в Могилевской – 1266,5 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6070,6 рубля. На втором месте находится «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 4591,1 рубля, на третьем – деятельность пассажирского воздушного транспорта – 3500,6 рубля.

Меньше всего начислено в июле работникам парикмахерских и салонов красоты – 881,8 рубля, деятельность водного транспорта – 931,6 рубля; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 970,6 рубля.