Средняя зарплата в Беларуси в мае 2022 года выросла на 5,6 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2022 года составила 1573,4 рубля и выросла на 5,6 рубля по сравнению с апрелем, сообщил Белстат.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в мае 2022 года упала на 5,7% к маю 2021 года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за май составила 2196,7 рубля, Минской области - 1575,7 рубля, в Гомельской – 1411,8 рубля, Брестской – 1341,2 рубля, Гродненской -1383,1 рубля, Витебской - 1323,4 рубля, в Могилевской – 1277,7 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в мае в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6175,4 рубля. На втором месте находится «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 3552,6 рубля, на третьем – деятельность пассажирского воздушного транспорта – 3142,6 рубля.

Меньше всего начислено в мае работникам парикмахерских и салонов красоты – 811,3 рубля, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 923,2 рубля, творческая деятельность и развлечения – 949,8 рубля.