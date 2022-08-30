Последнее обновление: 30.08.2022 13:05

В Беларуси утверждены надбавки воспитателям детсадов

Министерство образования Беларуси постановлением №280 от 23 августа 2022 года ввело надбавки к заработной плате для воспитателей дошкольных учреждений.

В частности, воспитателям дошкольного образования устанавливается надбавка в размере 20 процентов от оклада.

Помощникам воспитателя в учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, с 1 сентября будет положена надбавка в размере 10 процентов от оклада.

Документом также внесены многочисленные правки и уточнения в постановление ведомства №71 от 3 июня 2019 года «Об оплате труда работников в сфере образования».

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