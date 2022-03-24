Средняя зарплата в Беларусь в феврале 2022 года выросла на 85,2 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в феврале 2022 года составила 1563 рубля и выросла на 85,2 рубля по сравнению с январем, сообщил Белстат.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в феврале 2022 года выросла на 10,7% к февралю 2021 года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за февраль составила 2410,1 рубля, Минской области - 1475,4 рубля, в Гомельской – 1360,0 рубля, Брестской – 1277,4 рубля, Гродненской -1292,3 рубля, Витебской - 1255,4 рубля, в Могилевской – 1219,3 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в феврале сложилась в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 8759,1 рубля. На втором месте находится «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 5802,2 рубля, на третьем – деятельность пассажирского воздушного транспорта – 2865,1 рубля.

Меньше всего начислено в феврале работникам парикмахерских и салонов красоты – 714,3 рубля, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 870,2 рубля, творческая деятельность и развлечения – 887,5 рубля.