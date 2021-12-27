В Беларуси номинальная средняя зарплата в ноябре снизилась на 2,6 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в ноябре снизилась на 2,6 рубля и составила 1476,3 рубля.

В октябре средняя заработная плата работников составляла 1478,9 рубля, в сентябре - 1442,7 рубля, в августе - 1463,2 рубля.

Реальная заработная плата в ноябре 2021 года выросла на 2,6% к ноябрю 2020 года, реальная зарплата за январь-ноябрь выросла на 4,6% к январю-ноябрю 2020 года.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за ноябрь составила 2070,7 рубля, Минской области - 1457,9 рубля, в Гомельской – 1324,3 рубля, Брестской - 1290,8 рубля, Гродненской -1281,1 рубля, Витебской - 1239,8 рубля, в Могилевской – 1187,8 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в ноябре сложилась в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 5736,7 рубля. На втором месте находится «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 4290,6 рубля, на третьем – деятельность пассажирского воздушного транспорта – 3153,5 рубля.

Меньше всего начислено в ноябре работникам парикмахерских и салонов красоты – 708,8 рубля, соцработникам – 815,3 рубля, работникам сферы "творческая деятельность и развлечения" – 834,1 рубля.