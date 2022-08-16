Беларусь довела до генсека ООН свои претензии к отчету ICAO

Белорусские власти смогли донести до Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша свои претензии к отчету ICAO о принудительной посадке в Минске борта Ryanair 23 мая 2021 года.

Как сообщает пресс-служба МИД РБ, постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков смог 15 августа встретиться с Гутерришем.

«Белорусский дипломат информировал главу ООН о неприемлемости политически ангажированных выводов Доклада Рабочей Группы Совета Международной организации гражданской авиации по расследованию инцидента, связанного с посадкой самолета авиакомпании «Ryanair» в аэропорту Беларуси 23 мая 2021 года», - говорится в сообщении МИД.

«Рыбаков передал главе Организации памятную записку о позиции Республики Беларусь по данной ситуации», - отмечается в сообщении.

Принудительная посадка борта Ryanair не стала единственной темой встречи. Рыбаков и Гутерриш обсудили еще одну волнующую режим в Минске тему – «проблематику последствий международной продовольственной безопасности в условиях санкционного давления». Понятно, что речь идет о попытках властей Беларуси снять санкции с экспорта калия и как-нибудь втиснуться в схему экспорта украинской сельхозпродукции.