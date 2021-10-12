Беларусь обвиняет сотрудников представительства ООН в финансировании протестов

МИД Беларуси утверждает, что двое сотрудников представительства ООН в Беларуси допустили целевое расходование средств ООН для оплаты услуг адвокатов пострадавших от репрессий и насилия граждан в ходе протестов против фальсификации итогов президентских выборов в августе 2020 года.

«В августе 2020 года, после организованных извне массовых беспорядков в Беларуси, которые последовали за объявлением результатов избирательной кампании, по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками Офиса ООН в Беларуси, при полном осознании ими неправомерности своих действий, была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия. Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан», - говорится в материале, опубликованном на странице Постоянного представительства РБ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

«Оформление платежных документов осуществлялось тайно, в обход официально согласованной деятельности, через вовлеченного в такую противоправную деятельность, с его осознанного ведома, С.Дроздовского, директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» и при непосредственном участии юриста этого учреждения. Таким образом, белорусские граждане С. Дроздовский и юрист возглавляемого им учреждения с подачи и при участии ряда сотрудников Представительства ООН в Беларуси провели финансовую махинацию со средствами ООН, выделенными для государства на оказание помощи инвалидам и жертвам домашнего насилия, что является уголовно наказуемым деянием», - сказано в статье.

Как сообщалось, во время встречи с Генсеком ООН Антониу Гутерришем на Генассамблее в Нью-Йорке глава МИД РБ Владимир Макей довел информацию о том, что некоторые члены команды организации в Беларуси использовали деньги, выделенные людям с ограниченными возможностями, для поддержки людей, участвовавших в протестах.

Решение раскрыть подробности дела МИД РБ объяснил тем, что в ежегодный доклад «Сотрудничество с ООН, ее представителями и механизмами в области прав человека» включена недостоверная информация о Дроздовском «как о лице, преследуемом за сотрудничество с ООН».

«Решив заработать карьерные очки на «белорусской теме», отдельные сотрудники ООН извращают факты и вводят в заблуждение мировое сообщество, вероятно, рассчитывая, на то, что порочащие ООН нелицеприятные и недопустимые вещи не выйдут наружу», - подчеркивается в статье.

Сообщается, что «Дроздовскому и его сотруднику предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное повторно, либо группой лиц)».

«К ним была применена мера пресечения, связанная с ограничением свободы. При этом С.Дроздовский с учетом его инвалидности находился под домашним арестом. С 30 июля 2021 г. в отношении этих граждан мера пресечения изменена, они находятся на свободе. Соответственно утверждения о жестоком обращении в отношении С.Дроздовского являются такой же откровенной ложью, как и вся иная информация, представленная в докладе», - сказано в публикации.