Беларусь назвала вмешательством во внутренние дела заявления ООН по делу Беляцкого

Белорусские власти называют вмешательством во внутренние дела заявление Управления верховного комиссара ООН по правам человека по поводу суда над белорусским правозащитником Алесем Беляцким.

"Белорусская миссия призывает УВКПЧ воздержаться от предвзятых комментариев, рассматриваемых как давление на судебную власть и вмешательство во внутренние дела страны. Устав ООН не уполномочивает секретариат вмешиваться в вопросы, относящиеся к внутренней юрисдикции любого суверенного государства", - говорится в сообщении белорусской миссии.

Заявление белорусских властей последовало после того, как 6 января официальный представитель УВКПЧ Джереми Лоуренс выразил глубокую озабоченность в связи с судебным процессом над Алесем Беляцким, Валентином Стефановичем и Владимиром Лабковичем, которых власти обвиняют в контрабанде наличных денег.