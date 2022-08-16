Последнее обновление: 16.08.2022 13:04

Лукашенко провел кадровые перестановки в военном блоке

Лукашенко провел кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли, сообщила пресс-служба.

Полковник Сергей Фролов назначен начальником Главного штаба - первым заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил.

Генерал-майор Геннадий Козловский освобожден от должности начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. На его место назначен полковник Руслан Чехов.

Александр Лукашенко также освободил генерал-майора Игоря Демиденко от должности первого заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета. Игорь Демиденко откомандирован в Министерство обороны и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование