Лукашенко провел кадровый понедельник

Лукашенко сегодня провел очередные кадровые перестановки. В частности, он назначил:
Дмитрия Крутого - послом Беларуси в России
Максима Ермоловича - замглавы администрации президента
Александра Кулика - министром лесного хозяйства Беларуси
Владимира Боровикова - послом Беларуси в Таиланде по совместительству.
Лукашенко также согласовал:
Юрия Романовского - ректором Полоцкого государственного университета
Александра Дороховича - первым замминистра спорта и туризма
Татьяну Шевцову - управделами Минского облисполкома
Максима Алешкевича - членом Минского облисполкома