Последнее обновление: 21.03.2022 11:23

Лукашенко провел кадровые назначения

Лукашенко 21 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщила его пресс-служба; он назначил:

Зайца Леонида Константиновича - заместителем премьер-министра;
Барановского Валерия Валерьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Никарагуа по совместительству.

Лукашенко дал согласие на назначение:

Быкова Александра Петровича - председателем Чашникского райисполкома;
Скраги Алексея Владимировича - генеральным директором ОАО "Белорусская калийная компания";
Филатова Виктора Геннадьевича - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";
Жука Игоря Георгиевича - ректором Гродненского государственного медицинского университета;
Абраменко Алеси Николаевны - заместителем министра экономики;
Варанкова Руслана Николаевича - Генеральным консулом Беларуси в Хошимине (Вьетнам);
Харлап Татьяны Викторовны - Генеральным консулом Беларуси в Гонконге (Китай);
Гуриновича Михаила Александровича - начальником Секретариата Совета Республики.

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