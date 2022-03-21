Лукашенко провел кадровые назначения

Лукашенко 21 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщила его пресс-служба; он назначил:
Зайца Леонида Константиновича - заместителем премьер-министра;
Барановского Валерия Валерьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Никарагуа по совместительству.
Лукашенко дал согласие на назначение:
Быкова Александра Петровича - председателем Чашникского райисполкома;
Скраги Алексея Владимировича - генеральным директором ОАО "Белорусская калийная компания";
Филатова Виктора Геннадьевича - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";
Жука Игоря Георгиевича - ректором Гродненского государственного медицинского университета;
Абраменко Алеси Николаевны - заместителем министра экономики;
Варанкова Руслана Николаевича - Генеральным консулом Беларуси в Хошимине (Вьетнам);
Харлап Татьяны Викторовны - Генеральным консулом Беларуси в Гонконге (Китай);
Гуриновича Михаила Александровича - начальником Секретариата Совета Республики.