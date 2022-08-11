Генштаб ВСУ: Около 13 тыс. белорусских военных согласились воевать против Украины

До 13 тысяч белорусских военных подписали согласие на участие в войне России против Украины, сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

«По имеющимся данным, Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины. Основной мотив – материально-финансовый. Никакой идеологической составляющей в действиях оккупационных войск нет. Никто не верит ни в какую денацификацию, в защиту прав русскоязычного населения и прочее. Страх и деньги – основные факторы российского военного присутствия», – заявил Громов, которого цитирует УНН.

Кроме привлечения собственных вооруженных сил, Россия приглашает на полигоны Беларуси иностранных представителей. Так, 3 августа на аэродром в Мачулищах (Минская область) прибыли первые иностранные команды от Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Лаоса, Кыргызстана, Таджикистана, Сирии и Мали.

В Генштабе отметили, что все это делается для создания картинки так называемого международного военного сотрудничества.

“В армейских международных играх-2022, проведение которых запланировано агрессором с 13 по 21 августа, предусмотрено участие представителей 37 стран. Невозможно знать истинную цель проведения так называемых игр на территории Беларуси, власти которой постоянно обвиняют Украину и Запад во влиянии на ее политическое устройство. По оценкам специалистов, не исключено проведение сейчас диверсий с умышленными жертвами среди иностранцев с последующей демонизацией Украины, создание основы для открытого втягивания белорусского народа в кровавые планы Путина”, – сказал Громов.