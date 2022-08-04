Последнее обновление: 04.08.2022 13:39

Генштаб ВСУ: Белорусские спецназовцы проходят проверку боевой готовности

В частях сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности, . сообщает Генштаб ВС Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка беларуско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях", - также говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Беларусь разворачивает комплексы радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной.

Власти Ровенской области готовят план эвакуации населения на случай, если Россия снова попытается осуществить вторжение в Украину с территории Беларуси.

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