Беларусь на границе с Украиной разворачивает комплексы радиоэлектронной борьбы

Военные подразделения Беларуси применяют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах с Волынской областью, говорится в утренней сводке понедельника Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, в приграничных с Украиной районах, отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что минобороны Беларуси продлило военные учения по меньшей мере до 6 августа 2022 года. Таким образом, учения уже продолжаются 14 недель.