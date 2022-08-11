Протасевич как свидетель дает показания в суде о захвате власти (Обновлено)

Белорусские власти вызвали в суде по делу о захвате власти Романа Протасевича в качестве свидетеля.

Протасевич подтвердил, что знаком с Юрием Зенковичем и Григорием Костусевым. По его словам, он познакомился с Юрием Зенковичем в 2017 или 2018 годах. Их познакомил Дмитрий Щигельский. Знакомство состоялось в городе Минске. Что касается Дмитрия Щигельского, то с ним Роман Протасевич познакомился примерно в 2015 году в Украине, передает БелТА.

Протасевич заявил, что был передаточным звеном между «заговорщиками» и штабом Светланы Тихановской.

«Мне Щигельский сообщил, что есть вариант силового свержения власти в Беларуси и пригласил к участию в зум-конференции», — сказал Протасевич в суде.

Также, по словам Протасевича, планировалась встреча Тихановской и «заговорщиков» в Москве, Стамбуле или каком-либо другом городе в Европе.

Он рассказал, что «заговорщики» видели один вариант свержения власти — «силовой с участием военных».

«Никаким другим способом власть нельзя было изменить. Марши и хождения уже провалились», — сказал Протасевич.

Он также заявил, что знал о политических амбициях Зенковича во время президентской кампании 2020 года как кандидата от Партии БНФ.

Ранее, в суде продемонстрировали оперативную съемку со встречи обвиняемых в одном из московских кафе с "силовиком" Журавским. Они заявляли, что первоочередной задачей после совершения государственного переворота является интернирование не менее 20 представителей власти. Среди них были не только сотрудники МВД и КГБ, но и штатские лица.

В частности, озвучивался замысел интернировать исполняющего обязанности премьер-министра, спикеров Палаты представителей и Совета Республики, а также председателя Мингорисполкома. Шла речь о задержании Лидии Ермошиной, которая на тот момент возглавляла ЦИК Беларуси. Обвиняемые заявляли, что, если бы она успела покинуть страну, они провели бы процедуру ее выдачи. Упоминался и помощник президента-инспектор по Гродненской области Юрий Караев, которого Юрий Зенкович и Александр Федута называли "одиозной фигурой". По их словам, он должен был сидеть на скамье подсудимых вскоре после государственного переворота.

Заседание по уголовному делу о захвате власти началось 29 июля. Дело рассматривает Минский областной суд. По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.