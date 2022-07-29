Александр Федута в суде признал вину в заговоре с целью захвата госвласти

Сегодня Минский областной суд начал первое заседание по уголовному делу о заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти, в качестве обвиняемых проходят 5 человек – Юрий Зенькович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.

Юрий Зенкович обвиняется по ч.1 ст.357 (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования и руководство таким формированием), ч.3 ст.361 (публичные призывы к захвату государственной власти), ч.3 ст.130 (возбуждение социальной вражды и розни) УК Беларуси.

Александр Федута и Григорий Костусев обвиняются ч.1 ст.357 УК (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем).

Ольга Голубович и Денис Кравчук обвиняются по ч.1 ст.342 УК (участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Александр Федута после оглашения обвинения признал вину в заговоре с целью захвата государственной власти, сообщает БелТА.

"Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем я признаю", - сказал Александр Федута.

Сначала дело слушалось в закрытом режиме, затем его продолжили в открытом. ходатайство к суду об открытом заседании заявил обвиняемый Александр Федута. Его поддержал Григорий Костусев.

"Прошу вести судебное заседание в открытом режиме. Это возможно по следующим причинам: материалы уголовного дела не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Единственное, что, на мой взгляд, не подлежит оглашению, - сведения о состоянии здоровья", - заявил Александр Федута.

"О начале следствия объявлялось по национальному и иностранному телевидению. Также было объявлено, что были проинформированы главы Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Об этом, в частности, говорил господин Лукашенко. Сложившаяся таким образом информационная обстановка максимальной открытости процесса позволит избежать появлению откровенных фейков, домыслов, позволит обществу убедиться в беспристрастности следствия, весомости доказательств обвинения, соблюдению прав подсудимых на защиту и аргументированности приговора, что соответствует интересам Республики Беларусь", - подчеркнул он.