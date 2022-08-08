Зенкович полностью признал вину на суде по делу о госперевороте

Сегодня в ходе суда по делу о госперевороте юрист Юрий Зенкович полностью признал вину по всем пунктам обвинения.

По делу проходят пять человек: Григорий Костусев, Александр Федута, Юрий Зенкович, Денис Кравчук и Ольга Голубович. Зенкович – единственный обвиняемый, который заключил сделку со следствием.

«Перед тем, как гособвинитель начал задавать вопросы, Юрий Зенкович попросил высказаться, уточнить свои мотивы. Он начал философствовать о смысле власти и денег и жаловаться на то, как тяжело, на самом деле, жить в Америке», - пишет о процессе «Совбелия».

«Никто не может сказать, что я живу за чужой счет. Я хочу сказать, что каждый доллар я заработал честно сам и никогда в жизни не гонялся за деньгами и грантами. Америка – это жесткая страна, где ты остаешься один на один с самим собой», - цитирует издание Зенковича.

«После разыгрался целый акт трагедии за решеткой, когда Зенкович дрожащим голосом (а может, и вовсе хотел заплакать) просил прощения у своих товарищей:

– Александр Иосифович Федута абсолютно прав, когда говорит, что я плохо выполнил свою работу. Когда он говорит, что я не совсем умный человек, думаю, что он говорит правильные вещи. Из-за того, что я не выполнил свою работу, четыре моих друга сидят здесь, за решеткой. У каждого из них я хотел бы попросить прощения и пообещать, что если Бог даст силы, я каждому все компенсирую за это», - пишет «СБ».

«Зенкович заявил, что идея смены власти была его и он не оспаривает свою роль организатора заговора. Единственный выход, который видел Зенкович, - силовой, и он ещё несколько раз подтвердит свою симпатию к насильственному захвату власти.

Он также в деталях рассказал, как во всем заговоре оказался Денис «Дис» Хофман, как вышел на Автуховича. Оказалось, что план «Тишина» , который предусматривал убийство Лукашенко, изначально разработал Хофман, после этого Дис передал его Зенковичу, а исполнителем должен был выступить Автухович. Зенкович из низменных побуждений допускал гражданские жертвы после возможного госпереворота. Об этом он заявил государственному обвинителю после очередного вопроса», - утверждает госиздание.