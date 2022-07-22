Вице-канцлер ФРГ выступает против запуска "Северного потока-2"

Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2", заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью ZDF.

По его словам, запуск трубопровода "категорически невозможен", так как это будет означать увеличение зависимости от российского газа, а Европа не может этого допустить.

"Это было бы поднятием белого флага", — сказал Хабек.

Отвечая на вопрос об управлении газовым кризисом, Хабек отметил, что Германия до сих пор довольно хорошо переживала кризис.

"Мы сильная страна, с сильным взаимодействием между людьми…Путин увидит, насколько мы сильны", - добавил он.