Сертификация "Северного потока-2" в ФРГ сдвинута на 2-ю половину 2022 года

Решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» вряд ли будет принято до конца июня, несмотря на учреждение Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии; регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.

Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман в опубликованном в воскресенье интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает ТАСС.

«Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы», - заявил он.

«Только когда они будут полностью предоставлены, мы сможем возобновить рассмотрение. Если обратить внимание на различные сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание [рассмотрения заявки] едва ли будет возможно в первом полугодии», - заявил глава регулятора ФРГ.

Хоман напомнил, что трубопровод уже получил техническое разрешение на эксплуатацию от Горного ведомства Штральзунда. «Что касается нашей оценки, то речь идет о том, выполняет ли «Северный поток - 2» предписания по разделению компаний при эксплуатации и торговле газом. Если мы по каким-либо причинам не сможем сертифицировать компанию, что Nord Stream может обратиться в суд», - пояснил глава сетевого агентства. По его словам, в таком случае «все может тянуться долго».

«И затем также вовлечена Европейская комиссия. Она выскажет позицию касательно запланированного решения сетевого агентства, которую мы будем вынуждены учитывать», - сказал Хоман.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию и потребовало заново подать документы. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки». 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.