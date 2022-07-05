Лукашенко подписал указ об «осеннем» призыве

Лукашенко 4 июля подписал Указ № 227 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

«Документом предусматривается призвать в августе - ноябре 2022 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку», - говорится в комментарии к указу.

Указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.