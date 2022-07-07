Лукашенко требует надежных средств связи для военных

Лукашенко потребовал от предприятий в системе военно-промышленного комплекса разработки надежных средств связи для военных, признав эффективность украинских военных в подавлении связи войск РФ.

"С учетом Украины. Там проблем - море. И, как оказалось, связь", - сказал Лукашенко во время кадровых назначений.

Новый директор ОАО "Агат - системы управления" Николай Балигатов заверил, что разработанные на предприятии средства позволяют налаживать устойчивую связь, которой не страшны помехи.

"То есть здесь схвачено все, и можно надеяться, что никакие помехи связи нам не помешают?" - уточнил Лукашенко.

"Мы уверены в том, что управление, живучесть войск будет обеспечена нашими техническими средствами", - заявил Балигатов.

"Но вы, пожалуйста, тысячу раз проверьте это все, попытайтесь их подавить, разбить, раздавить чем угодно. Чтобы проверить, надежны ли они. Это уроки украинской операции. Американцы и другие поставляют системы радиоэлектронной борьбы и очень эффективно работали против средств связи, которые использовали россияне. Поэтому нам надо очень серьезное внимание на это обратить», - заметил Лукашенко.