Минобороны РБ похоже готовится к мобилизации территориальных войск

Минобороны Беларуси объявило о проведении 1-4 марта мероприятий по "повышению уровню подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны", сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство особо подчеркивает плановый и постоянный характер мероприятия.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в 2022 году в период с 1 по 4 марта областными и Минским городским исполнительными комитетами проводятся ежегодные занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск», - говорится в сообщении.

Однако, обращает на себя внимание следующий абзац:

«Большое значение в ходе проводимых мероприятий уделяется подготовке военнообязанных, которым в течение однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск», - сказано в сообщении.