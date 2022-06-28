Яндекс и ЕЭК договорились о быстром удалении пиратского контента из поисковой выдачи

Евразийская экономическая комиссия и «Яндекс» разработали политику быстрого удаления нелегального контента в сети Интернет под названием «Политика обеспечения прекращения демонстрации в поисковой выдаче информации о веб-страницах в сети Интернет с размещенным на них без разрешения правообладателей контентом».

«На данный момент политика распространяется на поисковую выдачу «Яндекса», демонстрируемую пользователям, находящимся на территории Российской Федерации. В случае введения регулирования в отношении удаления пиратского контента в сети Интернет или внедрения механизмов саморегулирования в этой области в других странах ЕАЭС политика будет распространяться на поисковую выдачу «Яндекса» в этих странах Союза», — говорится в сообщении пресс-службе ЕЭК.