Боррель: ЕС нужно отказаться от принципа единогласия

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель инициирует отказ от принципа принятия единогласных решений при обсуждении судьбоносных вопросов для сообщества.

"По мере того, как мы оживляем расширение ЕС, мы должны приложить аналогичные усилия для реформирования ЕС и процесса принятия решений... Это означает сокращение сферы действия правила единогласия во внешней политике и других сферах, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов",- пишет Боррель в своем блоге, передает УНИАН.

"В разное время мы расплачивались за принцип единогласия во внешней политике ЕС, ослабляя и затягивая свои действия", - пояснил он.

Боррель привел пример с введением санкций против РФ и отметил, что из санкционного списка непонятным образом исчез патриарх Кирилл, который является убежденным сторонником путинской войны.

"В конце мая мы достигли договоренности по 6-му пакету санкций против России (в отношении нефти, страхования и расширения санкционного списка). Но нам потребовался на это месяц. И я сожалею, что некоторые заключительные положения были смягчены, и патриарх Кирилл был исключен из списка подсанкционных лиц, несмотря на то, что его присутствие в списке не оспаривалось в ходе обсуждений на собрании", - рассказал Боррель.

В связи с этим он подчеркнул, что в таких ситуациях "мы должны пересмотреть наш процесс принятия решений".

По его словам, здесь большое значение имеет, принимается ли решение единогласно или квалифицированным большинством голосов.

Боррель объяснил, что если страны заранее знают, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, у них появляется сильный стимул вести переговоры и формировать консенсус. Если они знают, что могут заблокировать все, у них нет стимула достигать здорового компромисса.

"Они могут сидеть на своих позициях, заставляя других меняться. И чем больше аутсайдеры считаются успешными в своей тактике, тем больше распространяется эта динамика, и теперь вето происходят чаще, чем в прошлом", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он отметил, что дебаты по этому вопросу не новы, "но контекст новый: война против Украины высветила необходимость того, чтобы ЕС мог принимать стратегические решения в режиме реального времени". Боррель считает, что теперь, когда расширение снова стоит на повестке дня, ЕС больше не может уклоняться от вопроса о том, как будет функционировать, например, с 35 странами-членами.

"Лучший ответ — убрать мертвый груз правила единогласия", - отметил глава европейской дипломатии.