Лидеры ЕС вечером соберутся утвердить руководство Евросоюза на 5 лет

Лидеры ЕС встретятся 17 июня вечером, чтобы обсудить утверждение пакета кандидатур на главные должности в Евросоюзе после прошедших в июне евровыборов. Об этом пишет Euractiv.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает получить второй мандат после того, как ее правоцентристская Европейская народная партия одержала победу на европейских выборах.

Лидеры ЕС также обсудят другие ключевые позиции, включая должности председателей Евросовета и Европарламента, а также должность главного дипломата Европейского Союза.

Ожидается, что встреча начнется около 19:00 по минскому времени с неформальных переговоров между 27 лидерами ЕС, фон дер Ляйен и президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

После этого Метсола и фон дер Ляйен покинут зал, а лидеры ЕС сядут за стол, чтобы обсудить распределение портфелей.

По словам восьми дипломатов и должностных лиц ЕС, ожидают, что лидеры ЕС достигнут "политического соглашения" в понедельник вечером, а саммит ЕС 27-28 июня официально подтвердит это соглашение, что является необычно ранним консенсусом.

Среди кандидатов на должность следующего руководителя Евросовета – экс-премьер-социалист из Португалии Антониу Кошта, на должность главы дипломатии ЕС – премьер-либералка из Эстонии Кайя Каллас, на должность главы Европейского парламента – действующий президент этого органа Роберта Метсола.

"Это будет пакетное соглашение... Если есть разногласия по (кандидатуре) Урсулы фон дер Ляйен, то это будет иметь побочный эффект и на другие высокие должности, а этого никто не хочет", – сказал неназванный дипломат ЕС.

Поддержка кандидатуры Кошты на пост главы Евросовета выросла за последнюю неделю, особенно после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер Германии Олаф Шольц дали свое согласие, по словам нескольких дипломатов ЕС.

Государства-члены ЕС также все больше потеплели к кандидатуре Каллас, хотя некоторые из них опасаются, что она чрезмерно сосредоточится на России.

"Может показаться странным, что соглашение может быть достигнуто так быстро, но большинство стран-членов ЕС действительно чувствуют, что нельзя терять время – и, честно говоря, нет реальной альтернативы этому пакету", – сказал второй дипломат ЕС.

Для утверждения кандидатов требуется квалифицированное большинство, что означает поддержку 15 из 27 лидеров ЕС из стран, представляющих 65% населения Евросоюза.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что даже если некоторые лидеры ЕС могут не захотеть согласиться с "пакетным соглашением" или его конкретными персоналиями, ожидается, что они не сорвут быструю политическую договоренность.

Чтобы получить второй мандат, фон дер Ляйен также понадобятся голоса большинства в Европарламенте – не менее 361 из 720 евродепутатов. Если лидеры ЕС достигнут договоренности относительно высших должностей, парламент может проголосовать уже 18 июля за ее избрание.