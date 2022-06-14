Последнее обновление: 14.06.2022 17:30

Россия сокращает поставки газа по "Северному потоку-1" на 40%

Российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%.

Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс".

Во вторник российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку только 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн. кубометров.

По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов по ремонту, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - сообщил "Газпром".

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