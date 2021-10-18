Последнее обновление: 18.10.2021 13:56

Газпром закачал газ в первую нитку газопровода «Северный поток‑2»

Процедура заполнения газом первой нитки газопровода «Северный поток - 2» завершена, объем заполнения техническим газом составил около 177 млн кубометров, говорится в сообщении оператора проекта.

«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток - 2» была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», - сказано в сообщении.

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

4 октября Датское энергетическое агентство сообщило о том, что оператор проекта «Северный поток - 2» - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки «Северного потока - 2».

«Северный поток - 2» состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

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