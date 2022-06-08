МЭА предлагает снизить отопление на 2 градуса и обойтись без газа РФ

Понижение температуры отопления в домах Европы позволит сэкономить объемы природного газа, поступавшие из РФ в регион, сообщил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, выступая в Дании на ежегодной глобальной конференции по энергоэффективности, организованной МЭА.

"В Европе у основных заказчиков из России могут быть очень непростые дни. Этой зимой меня особенно беспокоят рынки природного газа. Если она будет суровой и долгой, то, можно сказать, нас ждут очень трудные дни", - сообщил Бироль.

"Мы подсчитали, что если европейские потребители снизят температуру в домах на два градуса, то мы сможем сэкономить 20 млрд кубометров, что равносильно поступлению природного газа из России в Европу по "Северному потоку", - отметил глава МЭА, передает Интерфакс.

Он также напомнил, что текущим летом на фоне повышенного спроса в туристический сезон может возникнуть сложная ситуация на рынке нефтепродуктов, стоимость которых, вероятно, заметно вырастет.

"Простое снижение скоростного лимита на 10 км/ч позволит нам сэкономить 500 тыс. баррелей нефти в сутки, что почти эквивалентно ежемесячному увеличению добычи странами ОПЕК+", - сообщил Бироль.

Глава МЭА подчеркнул, что верная политика правительств может позволить и без новых технологий сэкономить в последующие семь лет энергию, равную всему энергопотреблению Китая.