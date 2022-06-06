Последнее обновление: 06.06.2022 11:53

ЕС разработал план замещения российского газа

Европейский Союз разработал план замещения газа из России, чтобы избавиться от энергетической зависимости, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, передает европейские СМИ.

По словам комиссара, ЕС импортирует из России 155 млрд кубометров в год.

В рамках новой стратегии Брюссель планирует получить 50 млрд кубометров за счет ввоза сжиженного природного газа из США или Катара, 10 млрд кубометров – имеющимися трубопроводами, аналог еще 25 млрд кубометров будет произведен за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и солнечных панелей.

Еврокомиссар констатировал, что президент РФ Владимир Путин использует "газ, чтобы разделить нас, и в течение многих лет делал все, чтобы разделить Европу".

"Он пытался разъединить нас с помощью своей вакцины Sputnik, но это не сработало. Он сделал все, чтобы вмешаться в наши демократии с помощью Russia Today, а теперь использует газ, чтобы разделить нас", - сказал Бретон.



<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование