Украина договорилась о строительстве 9 атомных энергоблоков с Westinghouse

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company договорились о строительстве новых энергоблоков АЭС и увеличении объемов поставок ядерного топлива.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали три соглашения об усилении сотрудничества между компаниями.

Согласно соглашениям, будет увеличено количество энергоблоков АЭС, строящихся по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9. Это реакторы нового поколения с лучшими в области эксплуатационных характеристик и возможностью работать в режиме маневрирования.

Также была достигнута договоренность об увеличении объемов поставок американского ядерного топлива для нужд всех украинских АЭС. Речь идет об обеспечении топливом имеющихся энергоблоков и тех, которые будут построены в Украине в рамках сотрудничества.

Топливо будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Швеции.

При этом производство компонентов тепловыделяющих сборок будет происходить в Украине на базе одного из обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом".

Компании также подтвердили намерение создать инженерно-технический центр Westinghouse в Украине, который будет заниматься сопровождением строительства и эксплуатации энергоблоков АР1000 в Украине, а также будущей программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.

Сейчас в энергосистеме Украины 15 действующих атомных энергоблоков на четырех АЭС.

С началом войны в феврале 2022 года Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива.