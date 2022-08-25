Последнее обновление: 25.08.2022 19:00

Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключилась от энергосети

Категории: Украина АЭС

Запорожская АЭС впервые в своей истории 25 августа оказалась полностью отключена от энергосети. Об этом сообщил «Энергоатом».

"Сегодня, 25 августа 2022 года, из-за пожара на золоотвалах Запорожской АЭС дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

При этом три другие линии связи были повреждены ранее во время обстрелов. Таким образом, Запорожская АЭС с двумя работающими энергоблоками впервые в своей истории оказалась полностью отключена от энергосети.

В «Энергоатоме» также сообщили, что собственные потребности станции обеспечиваются из энергосистемы Украины, замечаний к работе систем безопасности нет. Сейчас ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование