Литовский производитель мебели VMG приостанавливает всю деятельность в Беларуси

Одна из крупнейших групп по производству древесины и мебели в странах Балтии литовская VMG Group приняла решение приостановить весь свой бизнес в Беларуси.

«Да, мы приостановили весь наш бизнес в Беларуси: могилевский завод был приостановлен раньше, рабочие были отправлены на простои, а в Витебске мы решили остановить дальнейшее строительство завода», - сообщил BNS генеральный директор VMG Group Эгидиюс Моцкус.

Он не стал раскрывать, что компания планирует делать с активами в Беларуси: «Мы пока обсуждаем».

В начале марта VMG заявила, что приостановила в Могилевской СЭЗ работу завода «ВМГ Индустрия» по производству ДСП, мебели и клееных деревянных деталей.

Позже было объявлено об остановке строительства в Витебске завода компании VMG WoodArt, которая была создана в 2018 году с партнером по проекту, шведской Ikea. Планировалось, что в 2021 году компания начнет производство древесной щепы и пеллет, а позже – пиломатериалов и мебели из массива дерева. VMG сообщила в белорусских СМИ, что планирует инвестировать в витебский завод около 80 млн евро, что создаст около 600 рабочих мест.

В Беларуси у VMG Group есть еще предприятие в Борисове.