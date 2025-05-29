Падеж скота в Беларуси достиг исторического максимума. Об этом сегодня заявил Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.

По его словам, падеж скота - вопрос, разрушающий животноводческую отрасль.

"О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума!", - возмутился Лукашенко.

Докладчиками о мерах, принимаемых по исправлению ситуации, определены курирующий сферу АПК вице-премьер и министр сельского хозяйства.

Лукашенко, обращаясь к премьер-министру Александру Турчину, который не так давно работал в должности председателя Минского облисполкома, отметил, что он должен как никто другой хорошо понимать суть вопроса и способы решения.

К тому же Лукашенко уже обозначал реальный и простой путь решения проблемы с падежом скота. Ведь в Беларуси есть ряд хозяйств, где падеж находится на очень низком уровне, а то и вообще отсутствует. И эти хозяйства занимаются как откормом, так и воспроизводством стада. Поэтому из тех хозяйств Витебской, Могилевской или других областей, где есть падеж, нужно забирать телят, заплатив за них соответствующую стоимость, и переводить в нормальные хозяйства для того, чтобы осуществить доращивание, откорм.

"Если ты гробишь молодняк, его надо просто забрать и перевести туда, где с ним хорошо обходятся, содержание хорошее, ветврачи работают", - предложил решение проблемы пенсионер.

Особенно возмутителен тот факт, что к сокрытию падежа причастны ветеринарные врачи. Это показал проведенный по стране, и в особенности в Витебской области, оперативный контроль при подготовке к совещанию.

"Что мы заметили? Районные ветврачи, вместо того чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса. Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность", - заявил Лукашенко.

Накануне Лукашенко, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, анонсировал в этом году "жесткий разговор" по поводу падежа скота.