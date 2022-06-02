Последнее обновление: 02.06.2022 12:24

Датский производитель электросчетчиков Kamstrup уходит из России и Беларуси

Датский производитель ультразвуковых теплосчетчиков, расходомеров и электросчетчиков Kamstrup заявил о своем уходе из России и Беларуси.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Berlingseke.

"Наш офис, сотрудники и местное сотрудничество с дилерами в настоящее время ликвидируются в соответствии с действующими правилами", - пояснила представитель компании Луис Вестергорд-Хасен.

По данным издания, это решение было принято компанией в марте. Оборот Kamstrup в России составлял от пяти до десяти млн крон ($720 тыс. - $1,43 млн) в год.

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