Последнее обновление: 06.05.2022 10:21

TeamViewer прекращает деятельность в РФ и Беларуси

Компания-производитель программного обеспечения (ПО) TeamViewer заявила о полном прекращении деятельности в России и Беларуси из-за российской военной агрессии в Украине.

"Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси", - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

"Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Беларуси", - добавили там.

В компании сообщили, что существующие подписки, не подпадающие под действие санкций, которые не связаны с неправомерным использованием продуктов TeamViewer, будут соблюдаться до истечения срока действия договора, но не будут продлены впоследствии, передает Интерфакс.

"Кроме того, TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения к России и Беларуси и из них, чтобы избежать дальнейшего использования нашего программного обеспечения", - отметили в компании.

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