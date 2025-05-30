Апелляционный суд в США оставил в силе введенные Трампом торговые пошлины

Апелляционный суд в США отменил запрет, введенный ранее судом низшей инстанции на применение новых торговых пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом.

Окончательное решение по вопросу о том, не превысил ли президент свои полномочия при введении торговых пошлин, вероятно, вынесет Верховный суд США, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, Белый дом не намерен отказываться от своей тарифной политики во внешней торговле и готовится к различным сценариям.

Ранее федеральный суд заблокировал введенные Трампом пошлины на импортные товары, сочтя, что президент при обосновании пошлин неверно сослался на законе о чрезвычайных ситуациях. Апелляционный суд по запросу президентской администрации пересмотрел это решение.

Если вариант с введением пошлин на основании закона о чрезвычайных ситуациях в итоге все же будет заблокирован судебной системой, Белый дом может воспользоваться законом о торговле, позволяющим вводить пошлины в размере до 15% на срок до 150 дней. Это позволит президентской администрации выиграть время для разработки индивидуальных пошлин для своих крупнейших торговых партнеров.