Финская Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России

Поставки российского газа в Финляндию прекратились утром 21 мая, подтвердила в специальном сообщении утром в субботу государственная газовая компания Gasum.

В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.

Gasum не приняла требование российской стороны оплачивать поставки газа российскими рублями и сообщила, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО "Газпром экспорт".

"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) … Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - подчеркивает "Газпром" в своем сообщении.

"ООО "Газпром экспорт" будет защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами", - заявили в российской компании, передает Интерфакс.

Ранее, финский министр по делам ЕС Тютти Туппурайнен сообщила, что решение об отказе от перехода на оплату в рублях было принято в стране еще в начале апреле и доведено до руководства Gasum. По мнению Туппурайнен, новая система расчетов стала бы нарушением санкций. Также финская чиновница увидела в этом попытку внести раскол в ряды ЕС: "Мы не согласны с оплатой в рублях, это можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России".

В ноябре 2021 года "Газпром" и Gasum отметили полувековой юбилей первого контракта на поставку российского газа в Финляндию. Он был подписан 19 ноября 1971 года. Поставки по газопроводу "Ленинград - Выборг - Госграница" начались в 1974 году.