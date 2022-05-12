Ключевые финские политики были предупреждены, что Россия может прекратить поставки газа в Финляндию в пятницу.

Об этом сообщила в четверг газета Iltalehti со ссылкой на неназванные источники, пишет "Европейская правда".

Если это будет реализовано, то это может вызвать серьезные проблемы для некоторой финской промышленности и производства продуктов питания, пишет издание.

Депутаты Вилле Тавио и Яллис Харкимо заявили, что считают возможным прекращение поставок газа из России после решения Финляндии по НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в четверг заявили, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО без промедления, что побудило Россию пообещать ответные меры.

5 мая правительство Финляндии заявило, что готово к тому, что РФ может прекратить подачу газа в ответ на отказ Финляндии выполнить требования России по оплате газа в рублях.

Финское руководство однозначно заявляло, что платить в рублях не будет. "Газпром" попросил финскую государственную газовую компанию Gasum ответить на требования до 20 мая.

Эстония и Финляндия ранее подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому соседние страны должны помогать друг другу в случае перебоев со снабжением природным газом.