Россия запретила Польше импортировать газ по проходящему через Беларусь газопроводу

Правительство России 11 мая определило санкционный список, в который попала 31 европейская компания.

Большинство этих компаний связаны с группой Gazprom Germania, недавно взятой под контроль правительством ФРГ. Также под санкции попала EuRoPol GAZ - владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа".

После публикации санкционного списка министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что германские "дочки" "Газпрома" перестали с 11 мая получать российский газ. По его словам, Германия использует другие источники газа.

Газпром сегодня подтвердил, что санкции России от 11 мая против EuRoPol GAZ означают запрет для "Газпрома" использовать мощности этого трубопровода, сообщает Интерфакс.

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", - объяснил он.

Он напомнил, что "ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО "Газпром" как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла концерн в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ, и получать дивиденды".

Польша в конце апреля отказалась платить за российский газ в рублях, и 27 апреля "Газпром" прекратил поставки в эту страну. Куприянов затем говорил, что Польша стала получать российский газ из Германии реверсом по газопроводу "Ямал-Европа".