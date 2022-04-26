Польша отказалась платить за российский газ рублями

Польша не будет платить за поставки газа из России рублями, заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Мы не будем платить. <...> Учитывая все возможные риски, мы к ним готовы», — сказал Наимский, выступая на Европейском экономическом конгрессе в Катовице. Слова чиновника приводит польский портал Interia, передает РБК.

По его словам, Польша готова к прекращению поставок газа из России и даже может прекратить поступление российского газа в страну самостоятельно.

«Мы в состоянии, если это будет необходимо и будет принято такое решение, в любой момент отключиться от подачи газа. Мы также готовы к действиям российской стороны, в том числе и к перебоям в поставках», — сказал Наимский.