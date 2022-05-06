Австрия не подержит газовое эмбарго России

Австрия отказывается прекращать поставки российского газа и не поддержит эмбарго на поставки газа в ЕС.

"Газовое эмбарго – это четкая красная линия для Австрии", - заявила министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок немецким газетам, передает УНН.

По ее словам, не нужно посылать какие-либо сигналы, если нельзя удержаться. "И ни мы, ни Германия не сможем удержаться", – отметила Шрамбок. Австрия, а также Германия, по словам министра, однозначно скажут "нет", потому что эмбарго нанесет больше вреда, чем пользы.

Она добавила, что в будущем Германия не сможет рассчитывать на поставки газа из запланированных для Германии хранилищ, таких как "Гайдах".

"Мы можем использовать австрийские налоговые деньги для обеспечения хранилищ, обслуживающих австрийские нужды. Но мы не можем покупать газ для Германии, Франции или Нидерландов за австрийские налоговые деньги", - указала Шрамбок.

Хранилище газа в Хайдахе, принадлежащее "Газпрому", сейчас почти пустое. При заполнении хранилищ газа Австрия сначала ориентируется на внутренний спрос. Цель – заполнить хранилище с текущих 18 до 80 процентов.

Глава Минэкономики Австрии предложила ЕС использовать фрекинг для добычи газа. "Существуют методы добычи сланцевого газа экологически безопасным способом", - отметила она. По ее словам, технология эволюционировала.

Кроме того, в среднесрочной перспективе, отметила Шрамбок, необходимы новые партнерские отношения, например, с Саудовской Аравией в области солнечной энергетики и водорода.