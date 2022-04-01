Австрия выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из России

Австрия не намерена выступать за эмбарго на поставку нефти и газа из России, заявил канцлер Карл Нехаммер, передает Kronen Zeitung.

Так, на вопрос журналиста о возможности введения эмбарго на поставку энергоресурсов из России Нехаммер ответил: «Санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их. Тем не менее это ужасное чувство — зависеть от российского газа <...>. Но моя работа заключается в обеспечении безопасности поставок», передает РБК.

Кроме этого, политик сообщил, что Австрия ожидает письменных подробностей от «Газпрома» по переходу на оплату рублями в газовых контрактах. «Давайте судить не об объявлениях, а о фактах. OMV еще не получила никакого уведомления, и у компаний есть долгосрочные контракты в евро до 2040 года», — сказал он.