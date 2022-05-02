Украина получит доступ к LNG-терминалам стран Балтии и Польши

Украина летом должна получить доступ к СПГ-терминалам стран Балтии и Польши, сообщил генеральный директор оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

"... заработал интерконнектор между Польшей и Литвой GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку. Это значительный прорыв в вопросе энергетической безопасности всего региона. Газпрому будет гораздо труднее шантажировать эти страны газом. Уже в ближайшие дни на СПГ терминал в Клайпеде прибудет танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши. А по завершении интерконнектора Польша-Словакия летом этого года к СПГ-терминалу в Польше и балтийских странах получает и Украина", - сообщил Макогон.