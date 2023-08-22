Украина закачала в хранилища более 13 млрд кубов газа

Украина в подземных газохранилищах имеет более 13 млрд кубометров газа. Закачка газа происходит с опережением графика. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщила пресс-служба ведомства.

Целевой показатель по запасам газа на зиму впервые был обнародован 23 мая. Он составляет 14 млрд кубометров.

С приближением зимы нагрузки на газодобывающие и газораспределительные предприятия будут расти, добавил министр. Ведь из-за усложнения логистических маршрутов увеличено использование газа для производства электроэнергии.

Кроме того, в украинских ПХГ хранится уже 600 млн кубов газа европейских компаний.

"А это важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Украины и всего европейского континента", – отмечается в сообщении.

По состоянию на начало июля за четыре месяца до старта отбора, запасы газа в ПХГ Украины составляли 10,4 млрд кубометров.