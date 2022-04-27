ЕС поможет Польше и Болгарии с газом

Страны ЕС помогут Польше и Болгарии с обеспечением природным газом после того, ка Россия перекрыла поставки газа в эти страны из-за отказа платить за топливо российскими рублями.

"Неудивительно, что Кремль использует ископаемое топливо, чтобы нас шантажировать. Это то, к чему Еврокомиссия готовилась вместе с государствами-членами и международными партнерами. Наш ответ будет немедленным, сплоченным и скоординированным. Мы позаботимся о том, чтобы решение "Газпрома" оказало минимально возможное влияние на потребителей в ЕС. Польша и Болгария получают газ от своих соседей по ЕС", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 27 апреля.

По ее словам, Еврокомиссия также активизирует свою работу с региональными группами государств-членов, "которые могут обеспечить непосредственную солидарность друг другу".

"Мы продолжим работать над обеспечением достаточного объема поставок и хранения газа в среднесрочной перспективе. План REPowerEU поможет снизить нашу зависимость от российского ископаемого топлива еще в этом году. И мы представим наши планы по ускорению "зеленого перехода" в середине мая", - сообщила глава ЕК.

"Сегодня Путин в очередной раз потерпел неудачу в этой попытке посеять раскол между европейцами. Эпоха российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу. Мы полны решимости сделать это как можно скорее. Европа движется вперед в области энергетики", - подытожила фон дер Ляйен.