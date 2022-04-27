Последнее обновление: 27.04.2022 17:26

Россия вводит пошлины на импорт цветов из Беларуси

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в среду на заседании Совета законодателей, что введение ввозных пошлин на импорт цветов из Беларуси в Россию принесет бюджету 2,5 млрд рублей в год.

"Весна - женщины ждут цветы. Мы прошли полпути. Благодарю Минфин и Министерство сельского хозяйства. Что сделали? Ввели, наконец, пошлины на цветы из Беларуси, федеральный бюджет получит в год 2,5 млрд рублей дополнительных средств", - сказала Матвиенко.

Она также призвала министерства отдать эти деньги на поддержку цветоводов, передает ТАСС.

"Доведите вы до конца, там копеечная поддержка. Сейчас стало меньше импортных цветов, поддержите цветоводов, порадуйте наших женщин в это смурное время", - сказал Матвиенко.

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