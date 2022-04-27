Чехия назвала «обострением ситуации» отключение Россией поставок газа

Премьер Чехии Петр Фиала отреагировал на прекращение поставок российского газа в Польшу, заявив, что Россия обостряет ситуацию и нарушает действующие договоры.

"Российская федерация решила прекратить поставки газа в Польшу. Таким образом Россия обостряет ситуацию и нарушает действующие договоры. Это еще одно доказательство того, что мы должны постепенно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива", - говорится в сообщении, передает УНН.

Россия приостановила поставки газа в Польшу по ямальскому контракту. Позже, министерство энергетики Болгарии заявило, что Россия с сегодняшнего дня перекроет поставки газа в Болгарию.

И Польша и Болгария отказались оплачивать российский газ российскими рублями.